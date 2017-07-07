Ранение журналиста на учениях: появилось видео

В Сети появилось видео с учений, где был ранен оператор телеканала Первый Криворожский Вячеслав Вовк. Он получил огнестрельное ранение в шею в ходе учений военнослужащих.

По сценарию учений в районный совет должен был пробраться злоумышленник. Его роль и вызвался сыграть Вовк. Опытный инструктор, который немало времени провел на передовой, повел парня внутрь сооружения, а дальше свидетели услышали выстрел. По словам военных, инструктор случайно выстрелил из наградного пистолета. Также ходят слухи, что он не служит в рядах Вооруженных Сил Украины и на учениях находился в роли добровольца.

Пострадавший журналист находится в больнице в тяжелом состоянии.

Видео из здания:

По факту ранения журналиста в Кривом Роге во время военных учений полиция начала уголовное производство. Данные внесены в Единый реестр досудебных расследований по статье 128 УК Украины (неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение).

Напомним, ранее сообщалось, что Минобороны проводит учения в Киеве.

Источник: korrespondent.net