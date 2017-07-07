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07. 07. 2017

В Чернобыле за полгода побывало 144 нелегала

Одним из проблемных направлений работы в Чернобыльской зоне является борьба с нелегальным проникновением в зону отчуждения, так называемым сталкерством. Об этом сообщил первый заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Яровой на межведомственном совещании руководства МВД, Нацполиции, ГСЧС, Нацгвардии и Госпогранслужбы, которое прошло в Чернобыле, передает пресс-служба МВД.

"По состоянию на сегодняшний день с начала года Нацполиция уже зафиксировала 144 нелегальных проникновения.

"Сталкеры подвергают опасности не только себя, но и других людей. Поскольку в зоне отчуждения есть отдельные районы, где зона радиационного загрязнения достаточно высокая. Мы должны обеспечить превентивные меры, чтобы исключить их проникновение и защитить людей", - отметил Яровой.

"Комплекс видеонаблюдения и оповещения, интегрированный в автоматизированные системы Нацполиции, поможет решить ряд вопросов, связанных с возникновением пожаров, незаконным проникновением в зону отчуждения и хищением имущества", - добавил глава Нацполиции.

Напомним,  в Чернобыле появился первый хостел.

Источник: korrespondent.net
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