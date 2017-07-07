Более 100 полицейских пострадали при протестах в Гамбурге

По последним данным, не менее 111 немецких правоохранителей были ранены в результате столкновений с радикально настроенными участниками уличной акции против саммита Большой двадцатки (G20) в Гамбурге, сообщает DW.

Пятеро раненых полицейских госпитализированы. Правоохранители задержали 29 человек.

Есть также сообщения о пострадавших среди протестующих. Данные по их количеству уточняются.

В акции Welcome to Hell (Добро пожаловать в ад) принимали участие около 12 000 преимущественно мирно настроенных лиц. Столкновения начались после того, как около тысячи агрессивных митингующих, чьи лица были закрыты масками, членов так называемого "Черного блока", смешались с другими участниками протеста. Полиция попыталась отделить радикалов от других участников акции, а также призвала снять маски. Радикалы отказались и начали бросать в полицейских бутылки и различные предметы, а затем поджигать мусорные баки и автомобили, используя пиротехнику. Произошли столкновения. В ответ полиция применила водометы и слезоточивый газ. Ночью ситуация нормализовалась.

Накануне в Гамбурге также происходили мирные акции протеста, которые проводят критики саммита и политического курса стран G20.

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Источник: korrespondent.net