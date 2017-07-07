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07. 07. 2017

Нидерланды объявили вице-премьера Турции персоной нон-грата

Правительство Нидерландов объявило в пятницу "персона нон-грата" турецкого вице-премьера Тугрула Тюркеша. Чиновник собирался посетить церемонию, приуроченную к годовщине неудавшегося переворота в Турции, которую намерены провести проживающие в этой стране турки.

В заявлении голландского правительства в Гааге отмечается, что присутствие Тюркеша, как и других представителей турецкого правительства, нежелательно ввиду нынешнего состояния отношений между странами.

В марте в преддверие парламентских выборов в Нидерландах, на которых проблема иммиграции имела очень серьезное значение – голландский Кабинет министров объявлял нежелательными визиты турецких министров, которые планировали вести агитацию среди местных турок в преддверие референдума об изменении конституции Турции.

Нынешнее решение названо в заявлении "естественным последствием" событий в марте.

Отметим, Европарламент настаивает на формальной приостановке переговоров о вступлении Турции в ЕС. 

Источник: korrespondent.net
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