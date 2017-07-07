При теракте в Египте погибли более 20 военных

В результате теракта на севере Египта погибли по меньшей мере 26 военных. Как сообщает Al Jazeera, автомобиль с террористом-смертником врезался в контрольно-пропускной пункт в районе Эль-Баррас города Рафах. После возникла перестрелка между египетскими военными и нападающими в масках.

По данным агентства AFP, в результате нападения боевиков погибли 26 египетских военных.

Среди погибших был высокопоставленный офицер спецназа. По меньшей мере 20 человек получили ранения в результате нападения, отмечает Al Jazeera.

Ни одна из террористических группировок пока не взяла ответственность за теракт.

Отметим, в последние годы Египет борется с повстанцами на севере Синайского полуострова, связанными с "Исламским государством".

Напомним, 4 июля парламент Египта одобрил решение президента Абдул-Фаттах Халил Ас-Сиси о продлении чрезвычайного положения в стране еще на три месяца.

Источник: korrespondent.net