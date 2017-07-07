В немецком Гамбурге начался саммит Большой двадцатки, на котором лидеры будут обсуждать мировые экономические и политические вопросы.

Накануне открытия в городе прошла акция протеста под названием "Добро пожаловать в ад". На нее пришли 12 тысяч активистов, но около тысячи из них оказались не совсем мирными.

Полиции пришлось применить водометы и перечный газ против митингующих в масках, которые бросали бутылки, дымовые шашки и другие предметы, поджигали мусорные баки и автомобили.

В результате не менее 130 немецких правоохранителей были ранены в результате столкновений, пятерых госпитализировали.

#NoG20 #G20HH2017 Hamburg



Welcome to hell ✌️#noG20#nog20hh pic.twitter.com/bpyx5UOlfq — ROJHAT KARAKOCAN (@maccabilli12) 7 июля 2017 г.

Были задержаны около 40 протестующих. Сообщается о пострадавших среди них, но количество неизвестно. Есть также сообщения о пострадавших среди протестующих. Данные по их количеству уточняются.

Absolutely no understanding for this kind of protest ! Monkeys 🐒 !!!#G20HH2017 #HamburgG20 #newsflash #NoG20 #fire please repost #BlockG20 pic.twitter.com/U8tzh8i8TA — Sebastian ☕️ (@whoopthatsme) 7 июля 2017 г.

Ночью ситуация нормализовалась, однако утром 7 июля столкновения протестующих с полицией возобновились. Участники беспорядков поджигают машины и блокируют улицы, полиция вновь применяет водометы.

Безопасность в городе на время проведения саммита обеспечивают около 20 тысяч сотрудников полиции и спецслужб. Ожидается, что в акциях протеста могут принять участие до 100 тысяч человек.

Cмотрите фотогалерею: Добро пожаловать в ад. Саммит G20 в Гамбурге

7 июля пройдет первая встреча Дональда Трампа с Владимиром Путиным на посту президента США. Долгое время личное общение Трампа и Путина стояло под вопросом.

По сообщениям разных СМИ, администрация президента Соединенных Штатов отговаривала его от официальной встречи с российским президентом и советовала лишь переброситься парой слов.

Однако американский лидер настоял на полноформатной "сидячей" встрече и отметил, что с нетерпением ее ждет. Кремль не так эмоционален и говорит, что рассчитывает, что Трамп внесет хотя бы ясность в отношения между странами. Встреча пройдет не более часа.

Основной темой называется Сирия. Как говорят эксперты, это, пока что, единственное место, где Вашингтон и Москва могут прийти к пониманию, а Украине ожидать от встречи Трампа с Путиным перемен не стоит.

Накануне Gurdian узнала, что Трамп поручил своим советникам подготовить список уступок, на которые могут пойти США в отношениях с Россией. Отмечается, в перечень может войти возвращение "дипломатических дач" в Нью-Йорке, которые попали под последние санкции Барака Обамы.

Аналитики считают, что Трампу будет невероятно сложно добиться от Путина изменения статуса Крыма или односторонних подвижек по Донбассу.

Более того, американскому лидеру будет крайне трудно добиться российской поддержки в воинственной риторике для Северной Кореи или публичного ужесточения подходов к Башару Асаду.

Тем временем хозяйка саммита G20 этого года канцлер Германии Ангела Меркель начала принимать своих гостей, с которым будут обсуждаться вопросы, важные для глобального политического и экономического развития.

Cмотрите фотогалерею: Добро пожаловать в ад. Саммит G20 в Гамбурге В повестке саммита четыре рабочих сессии. Во время первой лидеры G20 будут говорить о глобальном экономическом росте и торговле. Темой второй сессии заявлены климатические изменения. Эта проблема приобрела особую значимость после того, как Трамп вывел США из Парижского соглашения о климате. Третья сессия - миграционный кризис. Проблема сформулирована как "Африка, здравоохранение, миграция". Лидеры намереваются обсудить, как остановить поток беженцев, интегрировать уже осевших мигрантов в Европе и так далее. Четвертая сессия будет посвящена цифровой экономике и ее влиянию на занятость. Параллельно с пленарным обсуждением магистральных вопросов на саммите состоятся несколько встреч тет-а-тет. На 8 июля запланирована встреча нормандской тройки. За завтраком Эммануэль Макрон, Ангела Меркель и Владимир Путин будут обсуждать Украину. Петр Порошенко не приглашен на эту встречу, поскольку Украина не входит в Большую двадцатку.

Источник: korrespondent.net