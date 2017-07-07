В немецком Гамбурге начался саммит Большой двадцатки, на котором лидеры будут обсуждать мировые экономические и политические вопросы.
Накануне открытия в городе прошла акция протеста под названием "Добро пожаловать в ад". На нее пришли 12 тысяч активистов, но около тысячи из них оказались не совсем мирными.
Полиции пришлось применить водометы и перечный газ против митингующих в масках, которые бросали бутылки, дымовые шашки и другие предметы, поджигали мусорные баки и автомобили.
В результате не менее 130 немецких правоохранителей были ранены в результате столкновений, пятерых госпитализировали.
#NoG20 #G20HH2017 Hamburg— ROJHAT KARAKOCAN (@maccabilli12) 7 июля 2017 г.
Welcome to hell ✌️#noG20#nog20hh pic.twitter.com/bpyx5UOlfq
Были задержаны около 40 протестующих. Сообщается о пострадавших среди них, но количество неизвестно. Есть также сообщения о пострадавших среди протестующих. Данные по их количеству уточняются.
Absolutely no understanding for this kind of protest ! Monkeys 🐒 !!!#G20HH2017 #HamburgG20 #newsflash #NoG20 #fire please repost #BlockG20 pic.twitter.com/U8tzh8i8TA— Sebastian ☕️ (@whoopthatsme) 7 июля 2017 г.
Ночью ситуация нормализовалась, однако утром 7 июля столкновения протестующих с полицией возобновились. Участники беспорядков поджигают машины и блокируют улицы, полиция вновь применяет водометы.
Безопасность в городе на время проведения саммита обеспечивают около 20 тысяч сотрудников полиции и спецслужб. Ожидается, что в акциях протеста могут принять участие до 100 тысяч человек.
Cмотрите фотогалерею: Добро пожаловать в ад. Саммит G20 в Гамбурге
Cмотрите фотогалерею: Добро пожаловать в ад. Саммит G20 в Гамбурге
Темой второй сессии заявлены климатические изменения. Эта проблема приобрела особую значимость после того, как Трамп вывел США из Парижского соглашения о климате.
Третья сессия - миграционный кризис. Проблема сформулирована как "Африка, здравоохранение, миграция". Лидеры намереваются обсудить, как остановить поток беженцев, интегрировать уже осевших мигрантов в Европе и так далее.
Четвертая сессия будет посвящена цифровой экономике и ее влиянию на занятость.
Параллельно с пленарным обсуждением магистральных вопросов на саммите состоятся несколько встреч тет-а-тет.
Источник: korrespondent.net
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