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07. 07. 2017

Турция и Кипр не договорились о судьбе острова

Очередной раунд переговоров об объединении кипрского государства в швейцарском Кран-Монтана завершился безрезультатно. Об этом сообщил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, передает DW.

Консультации начались в первой половине дня четверга и закончились только к трем часам утра пятницы.

Главным камнем преткновения на переговорах являются система держав-гарантов и вопрос вывода турецких военных с острова. Анкара выразила готовность вывести большую часть своего контингента, который сейчас составляет 35 тысяч солдат, из непризнанной международным сообществом Турецкой республики Северного Кипра. Но при условии, что оставшаяся часть военного контингента продолжит находиться на острове как минимум на протяжении 15 лет, а Турция сохранит статус державы-гаранта. Власти Кипра и Греции настаивают на полном выводе турецких войск с острова и заявляют, что государства ЕС не нуждаются в державах-гарантах.

Ранее в текущем году переговоры об объединении Кипра проходили уже в январе и апреле, но так же не принесли результатов.

Напомним, на Кипре будет построено крупнейшее в Европе казино.

Источник: korrespondent.net
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