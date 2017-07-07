В Укргаздобыче идут обыски

Сотрудники Генеральной прокуратуры (ГПУ) совместно с представителями Службы безопасности (СБУ) проводят обыски в помещениях регионального отделения ПАО Укргаздобыча, сообщает пресс-служба прокуратуры.

Согласно сообщению, обыски проходят в рамках досудебного расследования в уголовном производстве относительно незаконного присвоения государственных средств.

"Установлено, что служебные лица ПАО Укргаздобыча действуя по предварительному сговору с должностными лицами иностранных компаний, злоупотребляя своим служебным положением вопреки интересам службы, путем завышения стоимости работ по гидроразрыву пластов, которые проводятся на территории Полтавской и Харьковской областей, в течение 2016-2017 годов завладели государственными средствами в особо крупных размерах", - уточняется в сообщении.

В частности, по информации прокуратуры, в 2016 году ПАО Укргаздобыча проведено 4 тендера, о проведении работ по гидроразрывов пластов на скважинах, которые находятся на балансе украинского предприятия. Условиями таких тендеров было выполнения 100 операций гидроразрывов пласта общей стоимостью около 400 млн грн.

"В настоящее время, на основании разрешения следственного судьи в уголовном производстве, с целью отыскания оригиналов документов относительно заключения и выполнения договоров, проводятся следственные действия – обыски в помещениях регионального отделения ПАО Укргаздобыча и предприятиях подрядчиках", - отмечается в сообщении.

В ПАО Укргаздобыча оценивают такие действия как противодействие привлечению в Украину иностранных инвестиций. "Вчера мы дали инфо об увеличении добычи газа на 171 млн куб. г по первому полугодию 2017 года. Основной фактор - работы по интенсификации скважин, которые уже более полугода у нас проводят иностранные подрядчики Такром (Румыния) и Белорусьнефть (Беларусь). Сегодня с обысками к УГД пришли СБУ и ГПУ как раз по этой теме - кому-то, видимо, не нравится, что мы привлекаем в Украину иностранные сервисные компании, что создаем рынок нефтегазовых сервисных услуг, работаем честно и прозрачно (все эти контракты - результат жестких торгов на ПроЗорро), увеличиваем добычу. Цена на эти контракты тоже была исторически низкая - в три раза ниже (!!!) чем платили за такие услуги частные компании", - заявил на своей странице в Facebook председатель правления ПАО Олег Прохоренко.

Напомним, 6 июля обыски прошли в Укрзализнице.

Источник: korrespondent.net