Генштаб: РФ ежемесячно завозит оружие на Донбасс

Начальник Генштаба ВСУ Виктор Муженко заявляет, что Россия поставляет на Донбасс 500 тысяч боеприпасов и 5 тысяч тонн топлива ежемесячно.

Об этом он сообщил во время совместного заседания военно-научного совета ВСУ и Национальной академии наук Украины сегодня в Киев, сообщает УНИАН.

"Продолжаются поставки с территории РФ вооружения, военной техники и горюче-смазочных материалов", - заявил он.

"Объем поставок составляет около 5 тысяч тонн топлива и 500 тысяч боеприпасов ежемесячно», - добавил Муженко.

Также в Генштабе рассказали о развертывании группировок на Донбасса.

"Милитаризация РФ временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей путем развертывания и поддержки полноценных военных группировок. На сегодняшний день на оккупированной территории Донецкой и Луганской областей созданы и развернуты первые и вторые "армейские корпуса", численность более 30 000 человек, управление которыми осуществляется вновь созданной 8-й общевойсковой армией Южного военного округа РФ", - заявил он.

Напомним, ранее сообщалось, что в Запорожье закрыли небо из-за Генштаба.

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Источник: korrespondent.net