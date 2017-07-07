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07. 07. 2017

НАБУ показало расследование схемы добычи янтаря

Национальное антикоррупционное бюро опубликовало видеорасследование нелегальной схемы добычи янтаря в Житомирской области. Напомним, в причастности к организации схемы подозревают нардепов Максима Полякова (НФ) и Борислава Розенблата (БПП) .

Ролик был продемонстрирован на заседании регламентного комитета Рады, который рассматривает представления ГПУ на снятие неприкосновенности, задержание и арест Розенблата.

После просмотра фильма между генпрокурором Луценко и Розенблатом возникла перепалка. Луценко призвал парламентария сложить мандат и заявил, что сложившая ситуация - позор для фракции БПП. Розенблат в свою очередь обвинения отрицает. 

Напомним, ранее в Раде не поддержали обвинения против Полякова.

Луценко покинул заседание комитета из-за ссоры

Источник: korrespondent.net
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