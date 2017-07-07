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07. 07. 2017

Госдеп США назначил спецпредставителя по Украине

Госдепартамент США нашел замену Виктории Нуланд - специальным представителем по Украине назначен Курт Волкер. Об этом журналистка Bloomberg Дженнифер Джейкобс написала в Twitter.

"В качестве представителя по Украине Волкер будет управлять попытками Госдепа разрешить конфликт, который был создан после вторжения России в Крым и Восточную Украину", - написала она.

Напомним, еще в апреле американские СМИ писали, что спецпредставитель Госдепа будет напрямую общаться с помощником президента РФ Владиславом Сурковым об Украине.

По данным BuzFeed, введение такой должности поддерживала канцлер Германии Ангела Меркель.

Ранее контактами с Сурковым, который, по словам бывших лидеров самопровозглашенных ЛНР и ДНР, курирует политику непризнанных республик, занималась Виктория Нуланд.

Но это не было ее основной обязанностью, так как она занимала должность помощника госсекретаря США по европейским и евразийским делам.

Курт Волкер - бывший аналитик в ЦРУ, где работал с 1986 по 1988 год, до перехода в зарубежное подразделение Госдепа США. В 1999 году стал заместителем американского посла в НАТО.

Затем он занимал разные должности в Совете национальной безопасности, пока в 2008 году не был назначен президентом Джорджем Бушем послом США в НАТО.

В 2009 году он покинул этот пост. Спустя два года перешел в вашингтонскую лоббистскую фирму BGR Group.

Источник: korrespondent.net
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