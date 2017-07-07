Представления на Розенблата сочли обоснованными

Комитет Верховной Рады по вопросам регламента и организации деятельности парламента признал достаточными и обоснованным представления ГПУ на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест нардепа Борислава Розенблата.

Соответствующие заключения озвучил и.о. председателя Регламентного комитета Павел Пинзеник, сообщает Укринформ.

"Что касается представления о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности народного депутата Украины Розенблата Борислава, поддержанное и внесенное в Верховную Раду Украины генеральным прокурором Юрием Луценко... комитет считает, что упомянутое представление является законным, мотивированным, а также достаточным и обоснованным", - сказал Пинзеник.

Он добавил, что аналогично законными и мотивированными комитет считает и представление ГПУ на задержание и арест Розенблата.

Пинзеник также сообщил, что соответствующие заключения комитета вместе с объяснениями Розенблата и представлениями ГПУ будут направлены Председателю Верховной Рады Украины Андрею Парубию.

Напомним , 21 июня генпрокурор Юрий Луценко сообщил о внесении представлений в ВР о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата Розенблата, в действиях которого усматриваются признаки злоупотребления влиянием и взяточничества на общую сумму 280 тыс. долл.

Розенблат отрицает совершение инкриминируемых ему преступлений и заявляет, что все три представления являются необоснованными.

Как сообщал Корреспондент.net, 6 июля комитет не поддержал снятие неприкосновенности с народного депутата от Народного фронта Максима Полякова.

5 июля комитет не поддержал снятие неприкосновенности с народного депутата от Радикальной партии Андрея Лозового.

4 июля комитет не поддержал снятие неприкосновенности с народного депутата Олеся Довгого ("Воля народа").

3 июля комитет не поддержал представление ГПУ о снятии неприкосновенности с нардепа от Народного фронта Евгения Дейдея.

Источник: korrespondent.net