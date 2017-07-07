Полиция открыла дело против сайта Миротворец

Следственное управление ГУ Нацполиции Киева расследует уголовное производство по факту публикации на сайте Миротворец списков журналистов, которые якобы аккредитованы в самопровозглашённых ДНР и ЛНР. Об этом сообщается на сайте киевской полиции.

Как отмечает пресс-служба полиции Киева, дело расследуется по ч. 1 ст. 171 ("Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов") Уголовного кодекса Украины.

Полиция просит представителей СМИ, данные которых были размещены на сайте, что препятствует их законной профессиональной деятельности, обратиться для дачи показаний в качестве свидетелей по поводу указанных фактов.

Миротворец в середине мая 2016 года опубликовал персональные данные журналистов, которые были аккредитованы для работы на территориях ДНР и ЛНР.

Публикацию личных данных журналистов осудили МИД России, ЕС, ОБСЕ и Госдепартамент США.

Установлена личность владельца сайта Миротворец

Источник: korrespondent.net