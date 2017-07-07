В Киеве задержали вооруженных наркоторговцев

В Киеве следователи столичной полиции задержали шесть участников преступной организации, которые занимались незаконным приобретением, хранением, перевозкой и сбытом на территории столицы кокаина и каннабиса в особо крупных размерах. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

Во время 15 обысков, проведенных по месту жительства фигурантов и в принадлежащих им транспортных средствах, правоохранители обнаружили и изъяли значительное количество наркотических средств и психотропных веществ,

Кроме того, у преступников обнаружено огнестрельное оружие и взрывные устройства (пистолет ПМ, два автомата Калашникова с 60 патронами к ним, 2 карабина "Сайга", 4 винтовки и запал от гранаты РГД). Также при обысках найдены денежные средства в сумме 18 тыс. долларов, 8 тысяч евро и 225 тыс. гривен. Отметим, что все изъятые вещественные доказательства направлены в экспертное учреждение.

Задержанным сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений и подготовлено ходатайство в суд об избрании им меры пресечения. Сейчас пятеро преступников содержатся под стражей, еще один, который сотрудничает со следствием, находится под круглосуточным домашним арестом.

Напомним, 5 июля в Борисполе задержан перевозчик наркотиков.

Источник: korrespondent.net