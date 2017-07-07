Трамп и Путин впервые пожали друг другу руки

В интернете обнародовали видео первого рукопожатия президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина. Соответствующий ролик опубликован на канале The Telegraph в YouTube.

Президенты США и России пересеклись в кулуарах на саммите стран-членов G20 ("Большой двадцатки"), который сегодня начался в немецком Гамбурге.

Отметим, что в кадр также попали президент Евркоомиссии Жан-Клод Юнкер, глава европейского совета Дональд Туск и члены других делегаций.

Как сообщал Корреспондент.net, сегодня состоится встреча Трампа и Путина в рамках саммита G20. Ожидается, что лидеры двух государства будут вести переговоры примерно час.

Ранее помощник Путина по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков рассказал, что в ходе встречи лидеры России и США обсудят ситуацию в Сирии и в Украине.

Источник: korrespondent.net