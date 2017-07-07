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07. 07. 2017

В Литве осудили россиянина на 10 лет за шпионаж

Сегодня окружной суд Вильнюса осудил гражданина России Николая Филипченко на десять лет лишения свободы за шпионаж, сообщает агентство BNS. Литовские должностные лица утверждают, что задержанный в 2015 году 40-летний мужчина является сотрудником российских спецслужб.

Ранее сообщалось, что Филипченко вместе с другими лицами пытался завербовать сотрудников Департамента госбезопасности Литвы, которые могли бы установить "жучки" в рабочем кабинете президента республики Дали Грибаускайте и в ее резиденции. Обвиняемый вину не признает, отказывается давать показания в суде и настаивает, что никакого вреда Литве не причинил.

Обвинение требовало приговорить Филипченко к 10,5 годам лишения свободы. По данным агентства, Филипченко с 29 апреля 2015 года содержится под арестом в Лукишкском следственном изоляторе-тюрьме.

BNS отмечает, что за шпионаж в Литве уже осуждены бывший сотрудник госпредприятия Oro navigacija Ромуалдас Липскис, получивший пять лет лишения свободы; бывший военный медик Андрей Ошурков приговорён к трем годам лишения свободы.

В феврале Шяуляйский окружной суд за шпионаж в пользу России осудил бывшего капитана ВВС Литовской армии Сергея Пушина и гражданина России Сергея Моисеенко. Первого приговорили к пяти годам, второго – к 10,5 годам лишения свободы. Осужденные обжаловали приговор в Апелляционном суде, но их жалобы еще не рассмотрены.

Как сообщал Корреспондент.net, в мае нынешнего года в Эстонии суд приговорил к пятилетнему сроку 30-летнего россиянина Артема Зинченко за сотрудничество с военной разведкой России. Он был завербован в 2009 году.

Источник: korrespondent.net
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