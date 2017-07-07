СМИ: В центре Киева задержали провокаторов

В центре Киева задерживают группу лиц, которые планировали устроить провокации.

Об этом сообщила пресс-секретарь киевской полиции Оксана Блищик, пишет Украинская правда.

"Происходит задержание группы лиц – 2 автомобиля и автобус, которые планировали устроить провокации под одним из дипломатических учреждений", - сказала она.

Согласно информации издания операция проводится совместно с работниками СБУ.

Судя по фото и видео, задержание происходит на улице Богдана Хмельницкого, недалеко от Немецкого посольства. Также за два квартала расположено Польское посольство.

Напомним, в ноябре 2016 года министр внутренних дел Украины Арсен Аваков поручил силовикам принимать жесткие меры и пресекать попытки провокаций на массовых акциях.

Источник: korrespondent.net