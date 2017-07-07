СМИ: В центре Киева задержали провокаторов

В центре Киева задерживают группу лиц, которые планировали устроить провокации.
Об этом сообщила пресс-секретарь киевской полиции Оксана Блищик, пишет Украинская правда.
"Происходит задержание группы лиц – 2 автомобиля и автобус, которые планировали устроить провокации под одним из дипломатических учреждений", - сказала она.
Согласно информации издания операция проводится совместно с работниками СБУ.
Судя по фото и видео, задержание происходит на улице Богдана Хмельницкого, недалеко от Немецкого посольства. Также за два квартала расположено Польское посольство.
Источник: korrespondent.net
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