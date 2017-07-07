В Мукачево появился тупик Москаля

Мукачевский городской совет на очередной сессии решил присвоить ответвлению улицы Трудовой название "тупик Москаля Геннадия". Об этом сообщила пресс-служба горсовета.

В предложении профильной комиссии по переименованию говорится, что решение принято "в честь государственного деятеля современности, заслуженного юриста и руководителя перемен"

Напомним, в июле в Мукачево переименовали улицы Бандеры и Шухевича, хотя они получили эти названия в рамках декоммунизации всего три месяца назад.

Депутаты большинством голосов переименовали ул. Степана Бандеры на ул. Любомира Гузара, а ул. Романа Шухевича - на Андрея Шептицкого.

Источник: korrespondent.net