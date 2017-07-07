Медведчук: РФ остается главным инвестором экономики Украины

Без восстановления торгово-экономического сотрудничества с Россией и странами СНГ Украине не удастся преодолеть нынешний экономический кризис и выйти хотя бы на показатели 2013 года. Так считает лидер общественного движения "Украинский выбор – Право народа" Виктор Медведчук.

Он подчеркнул, что несмотря на значительное ухудшение российско-украинских отношений, именно Россия остается главным инвестором экономики Украины.

"По итогам 2016 года РФ инвестировала в экономику Украины порядка $1,67 млрд, или 38% от общей суммы инвестиций. Значительная часть инвестиций – взносы в уставной капитал «дочек» пяти российских банков в Украине в рамках докапитализации. Ни одна из стран ЕС не внесла даже приблизительно такой же вклад в поддержку экономики нашего государства", – добавил Медведчук.

Он считает, что предлагая обществу сценарии дальнейшего развития страны, их авторы совершенно не учитывают реальную ситуацию в экономике.

"Расчетные показатели и направления экономического развития не приведут к восстановлению экономики Украины до уровня 2013 года. Более того, ЗСТ с Евросоюзом де-факто не предусматривает переход к инновационной модели развития и новому технологическому укладу", – отметил Медведчук. В этих условиях, считает он, Украине необходимо вернуться к восстановлению торгово-экономического сотрудничества с Россией и странами Евразийского экономического союза.

Отметим, недавно Национальный банк Украины ухудшил прогноз роста реального валового внутреннего продукта страны в 2017 году до 1,6% с 1,9%, сохранив прогноз инфляции на уровне 9,1%.

Источник: korrespondent.net