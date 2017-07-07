Азербайджан заявил об ударе по армянским позициям в Карабахе

Вооруженные силы Азербайджана, "предотвращая провокацию армянской стороны", в пятницу нанесли ответный удар. Об этом заявляет минобороны Азербайджана.

"По оперативным данным, ВС Азербайджана нанесли ответный удар по противнику в Физулинско-Ходжавендском направлении фронта. В результате уничтожена значительная сила противника, выведена из строя часть вражеской военной техники и некоторые военные инфраструктурные объекты приведены в непригодное состояние", – говорится в сообщении.

Как утверждают в ведомстве, вооруженные силы Азербайджана были приведены в полную боевую готовность в ответ на аналогичные действия армянской стороны, которая готовила "очередную провокацию".

Оборонное ведомство заявляет, что в настоящее время ВС Азербайджана контролируют ситуацию в зоне конфликта.

Ситуация в зоне карабахского конфликта обострилась 4 июля, когда Азербайджан обвинил армянских военных в обстреле села в Физулинском районе, в результате которого погибли пожилая женщина и ребенок. В Степанакерте заявили, что огонь был открыт в ответ на обстрел с азербайджанской стороны.

Как сообщал Корреспондент.net, в феврале нынешнего года Азербайджан заявил о гибели пяти военных в Карабахе.

Источник: korrespondent.net