ОБСЕ: Россия спонсирует терроризм в Украине

Парламентская ассамблея ОБСЕ в Минске приняла резолюцию о "Восстановлении суверенитета и территориальной целостности Украины". Россия проголосовала против принятия этого документа, передает Интерфакс.

Согласно проекту резолюции, ПА ОБСЕ заявляет о своем "полном уважении суверенитета, независимости, единства и территориальной целостности Украины в пределах ее признанных международным сообществом границ, которые включают Автономную Республику Крым и город Севастополь".

Кроме того, в документе ПА ОБСЕ заявляет о своем "осуждении временной оккупации Автономной Республики Крым и города Севастополя Российской Федерацией и продолжающейся гибридной агрессии России против Украины в Донбассе".

Также своей резолюцией ПА ОБСЕ "настоятельно призывает Российскую Федерацию прекратить спонсирование террористической деятельности в Украине посредством притока боевиков, денежных средств и оружия через неподконтрольный правительству участок украинско-российской государственной границы и перестать оказывать любую поддержку незаконным вооруженным формированиям в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины, которые совершают террористические акты в Украине".

В резолюции также содержится призыв к России "обеспечить вывод своих вооруженных формирований, военной техники и наемников с территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины под наблюдением ОБСЕ, а также разоружение всех незаконных вооруженных формирований".

Как сообщал Корреспондент.net, в ОБСЕ предлагают признать Россию оккупантом. Соответствующий проект резолюции подготовил комитет по политическим вопросам и безопасности ПА ОБСЕ.

Источник: korrespondent.net