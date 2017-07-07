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07. 07. 2017

Порошенко назначил главу миссии Украины при НАТО

Первый заместитель министра иностранных дел Вадим Пристайко назначен главой миссии Украины при НАТО. Об этом сообщает пресс-служба президента Украины Петра Порошенко.

"Назначить Пристайко Вадима Владимировича главой миссии Украины при НАТО", – говорится в указе №179 главы государства от 7 июля.

Напомним, Порошенко в мае 2015 года уволил с должности главу миссии Украины при НАТО Игоря Долгова, после чего обязанности руководителя миссии исполнял Егор Божок.

Как сообщал Корреспондент.net, накануне Петр Порошенко подписал закон о курсе Украины в НАТО. Отныне вступление страны в альянс четко определено как один из ключевых факторов государственной политики Украины.

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Источник: korrespondent.net
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