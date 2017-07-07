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07. 07. 2017

В ЛНР заявили о двух взрывах в центре Луганска

Сегодня в центре Луганска прогремели два взрыва. Как сообщают СМИ сепаратистов, в результате первого взрыва погиб один человек и еще пять получили ранения.

 Пять человек пострадали и один погиб в результате взрыва в центре Луганска, сообщил "Интерфаксу" источник в правоохранительных органах самопровозглашенной Луганской народной республики.

"В 15:30 был совершен террористический акт недалеко от Дома правительства в Луганске. В результате теракта погибла капитан медицинской службы Народной милиции ЛНР, пять человек пострадали, в том числе мирные граждане", – рассказал представитель «народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

По предварительной информации, сработало заложенное в урну возле продуктового магазина самодельное взрывное устройство, начиненное резаной арматурой.

Спустя некоторое время в том же районе Луганска раздался второй взрыв. Предположительно, взорвался автомобиль. Информация о погибших и пострадавших уточняется.

В настоящее время место происшествия оцеплено сотрудниками силовиками самопровозглашенной ЛНР.

Как сообщал Корреспондент.net, в феврале нынешнего года в Луганске взорвали начальника управления народной милиции Олега Анащенко. Сепаратисты обвинили в его гибели украинские спецслужбы.

Источник: korrespondent.net
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