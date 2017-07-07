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07. 07. 2017

В Европе ликвидирован крупный портал для педофилов

В результате международного расследования, проведенного в масштабах всей Европы, ликвидирована крупная онлайн-платформа для обмена детской порнографией Elysium, которой пользовались 87 тысяч человек. Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре во Франкфурте-на-Майне и Федеральном ведомстве по уголовным делам.

Во время расследования были задержаны 14 человек, из них 12 заподозрены в сексуальном насилии по отношению к детям. В рамках расследования в Германии, в частности, в следственные изоляторы помещены пять человек.

Главным обвиняемым является предполагаемый администратор Elysium – 39-летний отец семейства из федеральной земли Гессен, задержанный 12 июня. Он взят под стражу по подозрению в распространении детской порнографии.

Аналогичное обвинение выдвинуто против 61-летнего жителя Баварии, которому также вменяют в вину особо тяжкое сексуальное насилие над двумя детьми в возрасте 5 и 7 лет.

Платформа Elysium, работавшая в теневом секторе интернета Darknet, служила для обмена детской порнографией в мировом масштабе и договоренностей о сексуальном насилии против детей. При платформе имелся чат на пяти языках.

На фото- и видеозаписях, курсировавших через Elysium, были запечатлены тягчайшие преступления сексуального характера против детей, включая грудных младенцев.

Ранее в ряде европейских стран и США следователи задержали сотни предполагаемых педофилов.

Источник: korrespondent.net
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