Навальный вышел на свободу после ареста

В России глава Фонда борьбы с коррупцией, оппозиционный политик Алексей Навальный вышел на свободу из спецприемника после 25 суток административного ареста.

Накануне освобождения Навального сразу в нескольких его предвыборных штабах правоохранительные органы провели "следственные действия". Так, были изъяты техника и агитационные материалы.

В свою очередь сторонники оппозиционера планируют провести агитационные пикеты в нескольких городах России 8 и 9 июля.

Напомним, 12 июня в России прошли антикоррупционный акции, организованные сторонниками Навального. Тогда же Навальный был задержан полицейскими возле своего подъезда.

Позже Симоновский районный суд признал Навального виновным в повторном нарушении порядка организации массового мероприятия и назначил ему 30 суток административного ареста. Позже этот срок был сокращен до 25 суток.

Источник: korrespondent.net