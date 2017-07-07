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07. 07. 2017

Будет салют. Соцсети о встрече Трампа и Путина

Первую личную встречу президентов Дональда Трампа и Владимира Путина на саммите Большой двадцатки в Гамбурге активно обсуждают СМИ и соцсети.

В начале встречи Путин сказал, что рад познакомиться с Трампом лично и надеется, что встреча принесет положительные результаты. В свою очередь Трамп также выразил надежду на позитивный результат.

Пристальное внимание медиа было направлено на рукопожатие лидеров. Многие рассчитывали на коронный прием Трампа с притягиванием своего визави. 

Тема, в частности, вошла в топ-10 самых актуальных в мире в Twitter.

Отметим, что саммит G20 проходит под протесты антиглобалистов "Добро пожаловать в ад". По всему городу горят автомобили и происходят стычки демонстрантов с полицией.

Путин перехитрит Трампа. Пресса о встрече на G20

Источник: korrespondent.net
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