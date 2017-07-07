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07. 07. 2017

СБУ: Провокацию в Киеве заказали спецслужбы России

Заказчиками провокаций возле здания консульства Польши в Киеве были спецслужбы Российской Федерации. Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ.

"Акцию провокационного характера, заказанную спецслужбами РФ, заблокировала в Киеве Служба безопасности Украины совместно с Нацполицией. Правоохранители задержали 29 человек, которые за денежное вознаграждение в размере одна тысяча гривен каждому пытались совершить хулиганские действия у здания консульства Республики Польша", – говорится в сообщении.

Отмечается, что представители столичных спортивных клубов должны были прибыть к зданию консульства под видом молодежной организации и провести показательную акцию с разлитием красной краски, а также повесить и поджечь на театрализованной виселице чучело.

"Действия должны были сопровождаться националистическими выкриками, поджогом пиротехники и имели целью разжигания межнациональной розни, направленной на обострение украинско-польских взаимоотношений, подрыв авторитета Украины на международной арене", – говорится в сообщении.

Правоохранители изъяли у задержанных один травматический и один газовый пистолеты, холодное оружие, провокационные транспаранты и флаги, пиротехнику и макет виселицы. 

Как сообщал Корреспондент.net, ранее сегодня стало известно о задержании неизвестных на улице Богдана Хмельницкого в Киеве. Эти люди прибыли на двух автомобилях и автобусе.

Ранее министр внутренних дел Украины Арсен Аваков поручил силовикам жестко пресекать попытки провокаций на массовых акциях.

Источник: korrespondent.net
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