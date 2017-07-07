В зоне АТО ранены четыре бойца – штаб

С начала нынешних суток подразделения сепаратистов 10 раз открывали огонь по позициям украинских военных на Донбассе. Четверо бойцов получили ранения и боевые травмы, сообщает пресс-центр штаба АТО.

По информации военных, интенсивность вражеских обстрелов остается без изменений. Так, на приморском направлении позиции ВСУ семь раз накрыли огнем. Обстреливались опорные пункты в районе Широкино из крупнокалиберных пулеметов, зенитных установок, БМП и минометов калибра 82 мм. Также из БМП и стрелкового оружия противник бил по укреплениям вблизи Лебединского, а из крупнокалиберных пулеметов – неподалеку Красногоровки. Из противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов велся огонь по опорным пунктам сил АТО у Новотроицкого, там же применялись и 120-мм миномет.

На луганском направлении противник из гранатометов и стрелкового оружия дважды обстрелял военных в районе Донца. Днем сепаратисты вели огонь из стрелкового оружия по укреплениям вблизи Крымского.

Также отмечается, что на донецком направлении установилось относительное затишье.

Как сообщал Корреспондент.net, за минушие сутки количество обстрелов на Донбассе удвоилось и достигло 25 раз. Один боец погиб, еще один был ранен.

Источник: korrespondent.net