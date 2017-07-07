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07. 07. 2017

Путин рассказал о разговоре с Трампом

В ходе саммита G20 в Гамбурге президент России Владимир Путин обсудил с американским президентом Дональдом Трампом ситуацию в Украине, в Сирии, борьбу с терроризмом и киберпреступностью, а также кибербезопасность.

Об этом Путин рассказал во время встречи с премьер-министром Японии Синдзо Абэ, передает Интерфакс.

"У меня была очень длительная беседа с президентом Соединенных Штатов. Накопилось много вопросов – там и Украина, и Сирия, и другие проблемы, некоторые двусторонние вопросы. Мы опять вернулись к вопросам борьбы с терроризмом, кибербезопасности", – сказал Путин.

Российские СМИ утверждают, что встреча Путина и Трампа продолжалась 2 часа 15 минут.

Как сообщал Корреспондент.net, накануне окружение Трампа было обеспокоено неясностью относительно того, как именно он поведет себя во время встречи с Путиным. По информации The New York Times, даже приближенные помощники Трампа точно не знали, "что он решит сказать или сделать, когда встретится с Путиным".

Ранеебыло опубликовано видео первого рукопожатия Трампа и Путина.

Источник: korrespondent.net
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