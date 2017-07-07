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07. 07. 2017

Лавров: На юго-западе Сирии будет перемирие

Российские и американские эксперты завершили работу по согласованию зоны деэскалации на юго-западе Сирии, в которой будет действовать перемирие.

Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, передает Интерфакс.

"Буквально сегодня в столице Иордании Аммане завершили работу эксперты России, США и Иордании. Они согласовали меморандум о создании зоны деэскалации на юго-западе Сирии – районы Дераа, Кунейтра и Сувейда. В этой зоне будет действовать режим прекращения огня с 12:00 пополудни по дамасскому времени с 9 июля", – сказал Лавров.

Ранее о том, что Вашингтон и Москва собираются объявить о перемирии между сторонами конфликта на юго-западе Сирии, сообщило агентство Assosiated Press со ссылкой на собственные источники.

Как сообщал Корреспондент.net, накануне СМИ узнали о том, что США готовы согласиться на дальнейшее пребывание Башара Асада на посту президента Сирии. Кроме того, Вашингтон не будет возражать против появления в Сирии российской военной полиции, а также создания в стране зон безопасности, предложенных Москвой.

Источник: korrespondent.net
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