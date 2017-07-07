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07. 07. 2017

В ЛНР показали последствия взрыва в Луганске

Сегодня около 17:00 в центре Луганска прогремел второй за день взрыв. Сепаратистские СМИ опубликовали видео с места инцидента.

Сообщается, что был взорван автомобиль, который оказался полностью уничтожен. Припаркованные рядом машины оказались повреждены взрывной волной.

Также от взрыва пострадали два человека.

"Второй взрыв, при котором пострадали два человека, произошел в нескольких десятках метрах (от первого взрыва – ред.), когда на месте происшествия работали сотрудники правоохранительных органов и народной милиции", – сказал представитель "народной милиции" самопровозглашенной ЛНР Андрей Марочко.

Отмечается, что "власти" призывают жителей "республики" не выходить на улицы и оставаться дома из-за террористической угрозы. По этой же причине в Луганске отменили все развлекательные и массовые мероприятия, намеченные на ближайшие выходные.

Как сообщал Корреспондент.net, в результате первого взрыва в Луганске погибла капитан медицинской службы и получили ранения пять человек.

Источник: korrespondent.net
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