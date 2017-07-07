Лента RSS
Подписаться на ленту
07 июля 2017, пятница, 23:20
+18°C
Завтра +21°C
+18°C
Завтра +21°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,97
  • € 2,25
07. 07. 2017

Трамп и Путин создадут канал связи по Украине

Президент США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин договорились создать канал по урегулированию ситуации на востоке Украины. Об этом по итогам переговоров заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передает Интерфакс.

"Американская сторона сообщила, что они назначили специального представителя по содействию усилиям по урегулированию украинского кризиса. И условлено создать канал между представителем Российской Федерации и представителем Соединенных Штатов для того, чтобы использовать эту возможность, возможности, которые есть у США для продвижения урегулирования на основе минских договорённостей и опираясь на тот потенциал, который заложен в Контактной группе и в нормандском формате", – сказал Лавров.

Напомним, сегодня стало известно, что спецпредставителем США по Украине назначен Курт Волкер.

"Рассчитываем, что в ближайшее время представитель Соединенных Штатов по украинскому урегулированию прибудет в Москву для консультаций", – добавил Лавров.

Как сообщал Корреспондент.net, сегодня в ходе саммита G20 в Гамбурге Владимир Путин встретился с Дональдом Трампом. Лидеры двух страны бсудили ситуацию в Украине, в Сирии, борьбу с терроризмом и киберпреступностью, а также кибербезопасность.

Ранее было опубликовано видео первого рукопожатия Трампа и Путина.

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Украина
Анекдот все анекдоты

- Ну, эта... Как называется та штука, где записаны все твои самые сокровенные мечты и желания?
- Уголовный кодекс?..

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Как вы относитесь к парадам в центре Минска?

Нужны ли парады в центре Минска?

  • Да, это дань памяти людям, которые отдали жизни за независимость Беларуси, и демонстрация мощи нашей армии врагам 184 (30,8%)
  • Нет, это лишь напрасная трата бюджетных денег и порча дорог 394 (65,9%)
  • Мне все равно 20 (3,3%)
Посмотреть результаты
Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.