Трамп и Путин создадут канал связи по Украине

Президент США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин договорились создать канал по урегулированию ситуации на востоке Украины. Об этом по итогам переговоров заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передает Интерфакс.

"Американская сторона сообщила, что они назначили специального представителя по содействию усилиям по урегулированию украинского кризиса. И условлено создать канал между представителем Российской Федерации и представителем Соединенных Штатов для того, чтобы использовать эту возможность, возможности, которые есть у США для продвижения урегулирования на основе минских договорённостей и опираясь на тот потенциал, который заложен в Контактной группе и в нормандском формате", – сказал Лавров.

Напомним, сегодня стало известно, что спецпредставителем США по Украине назначен Курт Волкер.

"Рассчитываем, что в ближайшее время представитель Соединенных Штатов по украинскому урегулированию прибудет в Москву для консультаций", – добавил Лавров.

Как сообщал Корреспондент.net, сегодня в ходе саммита G20 в Гамбурге Владимир Путин встретился с Дональдом Трампом. Лидеры двух страны бсудили ситуацию в Украине, в Сирии, борьбу с терроризмом и киберпреступностью, а также кибербезопасность.

Ранее было опубликовано видео первого рукопожатия Трампа и Путина.

Источник: korrespondent.net