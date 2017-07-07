Лента RSS
Подписаться на ленту
07 июля 2017, пятница, 23:20
+18°C
Завтра +21°C
+18°C
Завтра +21°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,97
  • € 2,25
07. 07. 2017

В НАТО назвали условия для членства Украины

Для приобретения Украиной полноценного членства в НАТО необходим консенсус всех союзников и желание самого государства. Об этом в интервью Укринформу заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.

"Если говорить о членстве, то важный сигнал заключается в том, что все 29 союзников должны прийти к консенсусу в этом вопросе. И, конечно, сама Украина должна решить, стать членом НАТО или нет", – отметил Столтенберг.

Он подчеркнул, что ни одна другая страна не имеет права вмешиваться и влиять на процесс принятия этого решения.

"Каждая нация имеет право выбирать свой собственный путь и решать, принимать или нет участие в организациях, как НАТО", – добавил генсек.

По его убеждению, в настоящее время основные усилия Украина должна сосредоточить на проведении реформ, а НАТО будет помогать в этом, включая модернизацию Вооруженных сил и борьбу с коррупцией.

"Украина шаг за шагом становится все более способной достичь стандартов НАТО в разных сферах", – убежден Столтенберг.

Как сообщал Корреспондент.net, ранее Столтенберг заявлял, что двери в НАТО для Украины по-прежнему открыты, и страна может стать членом альянса. Он напомнил, что на саммите в Бухаресте было решено, что Украина станет членом НАТО.

Порошенко подписал закон о курсе Украины в НАТО

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Украина
Анекдот все анекдоты

- Ну, эта... Как называется та штука, где записаны все твои самые сокровенные мечты и желания?
- Уголовный кодекс?..

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Как вы относитесь к парадам в центре Минска?

Нужны ли парады в центре Минска?

  • Да, это дань памяти людям, которые отдали жизни за независимость Беларуси, и демонстрация мощи нашей армии врагам 184 (30,8%)
  • Нет, это лишь напрасная трата бюджетных денег и порча дорог 394 (65,9%)
  • Мне все равно 20 (3,3%)
Посмотреть результаты
Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.