В НАТО назвали условия для членства Украины

Для приобретения Украиной полноценного членства в НАТО необходим консенсус всех союзников и желание самого государства. Об этом в интервью Укринформу заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.

"Если говорить о членстве, то важный сигнал заключается в том, что все 29 союзников должны прийти к консенсусу в этом вопросе. И, конечно, сама Украина должна решить, стать членом НАТО или нет", – отметил Столтенберг.

Он подчеркнул, что ни одна другая страна не имеет права вмешиваться и влиять на процесс принятия этого решения.

"Каждая нация имеет право выбирать свой собственный путь и решать, принимать или нет участие в организациях, как НАТО", – добавил генсек.

По его убеждению, в настоящее время основные усилия Украина должна сосредоточить на проведении реформ, а НАТО будет помогать в этом, включая модернизацию Вооруженных сил и борьбу с коррупцией.

"Украина шаг за шагом становится все более способной достичь стандартов НАТО в разных сферах", – убежден Столтенберг.

Как сообщал Корреспондент.net, ранее Столтенберг заявлял, что двери в НАТО для Украины по-прежнему открыты, и страна может стать членом альянса. Он напомнил, что на саммите в Бухаресте было решено, что Украина станет членом НАТО.

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Источник: korrespondent.net