Тиллерсон: Жена Трампа не смогла оторвать его от Путина

Первая леди США Мелания Трамп заходила в комнату, где проходила встреча американского президента Дональда Трампа и президента Росии Владимира Путина в ходе саммита G20 в Гамбурге, но она не смогла ее остановить.

Об этом сообщил госсекретарь США Рекс Тиллерсон, передает Интерфакс.

"Все стояли у двери. Я даже думаю, что они (члены команды Трампа – ред.) в какой-то момент отправили первую леди, чтобы проверить, сможет ли она нас забрать оттуда, но это тоже не сработало", – рассказал Тиллерсон американским журналистам.

После этого переговоры лидеров США и РФ длились еще целый час.

"Определенно, ее задумка не удалась", – отметил госсекретарь США и добавил, что между Трампом и Путиным "было очень ясное положительное взаимопонимание".

Как сообщал Корреспондент.net, переговоры между Трампом и Путиным продлились более двух часов вместо планируемых 40 минут. После встречи Путин рассказал, что обсуждалась ситуация в Украине, в Сирии, борьба с терроризмом и киберпреступностью, а также кибербезопасность.

Ранее было опубликовано видео первого рукопожатия Трампа и Путина.

Источник: korrespondent.net