В Крыму заявили, что возврат в состав Украины исключен

Председатель так называемого государственного комитета Крыма по делам межнациональных отношений Заур Смирнов заявил, что возвращение полуострова в состав Украины исключено. Так он отреагировал на одобренный в комитете Парламентской ассамблеи (ПА) ОБСЕ проект с призывом отменить решение о присоединении Крыма к России, передает РИА Новости.

Напомним, ранее ПА ОБСЕ принял проект резолюции, которая призывает Москву отменить решение о присоединении Крыма.

"Воссоединение Крыма с Россией − это на века, все, кто тешит себя хоть какой-то другой мыслью, сильно обманываются. Никакие ультиматумы или призывы не заставят крымчан изменить выбор в пользу своей исторической родины", − сказал Смирнов.

По его словам, решения международных организаций не могут повлиять на результаты мартовского референдума 2014 года, когда крымчане проголосовали за воссоединение с Россией.

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Как сообщал Корреспондент.net , в ОБСЕ предложили признать Россию оккупантом, отменить аннексию Крыма и соблюдать договоренности по Донбассу.

Источник: korrespondent.net