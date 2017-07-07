Лента RSS
Подписаться на ленту
08 июля 2017, суббота, 00:51
+21°C
Завтра +19°C
+21°C
Завтра +19°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,97
  • € 2,25
07. 07. 2017

Возле Майорска произошел взрыв, два человека пострадали

 
В пресс-службе Нацполиции Донецкой области сообщили, что возле села Майорск в результате взрыва неизвестного взрывного устройства пострадали два человека.
 
По имеющейся информации, взрыв произошел на сельской дороге между селами Зайцево и Майорск Бахмутского района.
 
В результате инцидента пострадали 36-летняя женщина и 38-летний мужчина, оба − жители поселка Жованка. Женщина госпитализирована в больницу.
 
Как сообщал Корреспондент.net, в центре Луганска 7 июля произошло два взрыва. В первом случае взорвалось самодельное взрывное устройство заложенное в урну , во втором − взрывное устройство сработало в автомобиле. По данным украинской стороны СЦКК, в результате этих терактов один человек погиб, шестеро ранены. 
 
В ЛНР показали последствия взрыва в Луганске

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Украина
Анекдот все анекдоты

- Ну, эта... Как называется та штука, где записаны все твои самые сокровенные мечты и желания?
- Уголовный кодекс?..

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Как вы относитесь к парадам в центре Минска?

Нужны ли парады в центре Минска?

  • Да, это дань памяти людям, которые отдали жизни за независимость Беларуси, и демонстрация мощи нашей армии врагам 184 (30,8%)
  • Нет, это лишь напрасная трата бюджетных денег и порча дорог 394 (65,9%)
  • Мне все равно 20 (3,3%)
Посмотреть результаты
Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.