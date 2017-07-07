Возле Майорска произошел взрыв, два человека пострадали

В пресс-службе Нацполиции Донецкой области сообщили, что возле села Майорск в результате взрыва неизвестного взрывного устройства пострадали два человека.
По имеющейся информации, взрыв произошел на сельской дороге между селами Зайцево и Майорск Бахмутского района.
В результате инцидента пострадали 36-летняя женщина и 38-летний мужчина, оба − жители поселка Жованка. Женщина госпитализирована в больницу.
Как сообщал Корреспондент.net, в центре Луганска 7 июля произошло два взрыва. В первом случае взорвалось самодельное взрывное устройство заложенное в урну , во втором − взрывное устройство сработало в автомобиле. По данным украинской стороны СЦКК, в результате этих терактов один человек погиб, шестеро ранены.
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Источник: korrespondent.net