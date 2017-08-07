Тиллерсон: Трамп и Путин быстро сошлись

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил на пресс-конференции по итогам встречи президентов США и России, что между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным сложилась "позитивная химия".

Глава Госдепа отметил, что "встреча была очень конструктивной". "Оба лидера, я бы сказал, сошлись очень быстро. Ясно, что между ними сложилась позитивная химия", − сказал Тиллерсон. Он также подчеркнул, что у Вашингтона и Москвы в настоящее время больше общего, чем каких-либо различий.

"Скажу вам, по большей части наши цели совпадают. Как мы добьемся их, здесь у каждого свое мнение. Но здесь гораздо больше общего, чем различий между нами", − отметил госсекретарь.

По его словам, США намерены выстраивать отношения с Россией именно на том, в чем две страны сходятся. Также Тиллерсон выразил мнение, что Москва и Вашингтон смогут работать над преодолением разногласий и, возможно, в чем-то США прислушаются к России.

Как сообщал Корреспондент.net , Путин и Трамп встретились в ходе саммита G20 в Гамбурге. Российский лидер рассказал, что на встрече обсудили ситуацию в Украине, Сирии, борьбу с терроризмом и киберпреступностью, а также кибербезопасность.