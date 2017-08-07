Лента RSS
Подписаться на ленту
08 июля 2017, суббота, 00:49
+21°C
Завтра +19°C
+21°C
Завтра +19°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,97
  • € 2,25
08. 07. 2017

Тиллерсон: Трамп и Путин быстро сошлись

 
Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил на пресс-конференции по итогам встречи президентов США и России, что между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным сложилась "позитивная химия".
 
Глава Госдепа отметил, что "встреча была очень конструктивной".
 
"Оба лидера, я бы сказал, сошлись очень быстро. Ясно, что между ними сложилась позитивная химия", − сказал Тиллерсон.
 
Он также подчеркнул, что у Вашингтона и Москвы в настоящее время больше общего, чем каких-либо различий. 
 
"Скажу вам, по большей части наши цели совпадают. Как мы добьемся их, здесь у каждого свое мнение. Но здесь гораздо больше общего, чем различий между нами", − отметил госсекретарь.
 
По его словам, США намерены выстраивать отношения с Россией именно на том, в чем две страны сходятся. Также Тиллерсон выразил мнение, что Москва и Вашингтон смогут работать над преодолением разногласий и, возможно, в чем-то США прислушаются к России.
 
Как сообщал Корреспондент.net, Путин и Трамп встретились в ходе саммита G20 в Гамбурге. Российский лидер рассказал, что на встрече обсудили ситуацию в Украине, Сирии, борьбу с терроризмом и киберпреступностью, а также кибербезопасность.
 
Трамп и Путин создадут канал связи по Украине

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Мир
Анекдот все анекдоты

- Ну, эта... Как называется та штука, где записаны все твои самые сокровенные мечты и желания?
- Уголовный кодекс?..

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Как вы относитесь к парадам в центре Минска?

Нужны ли парады в центре Минска?

  • Да, это дань памяти людям, которые отдали жизни за независимость Беларуси, и демонстрация мощи нашей армии врагам 184 (30,8%)
  • Нет, это лишь напрасная трата бюджетных денег и порча дорог 394 (65,9%)
  • Мне все равно 20 (3,3%)
Посмотреть результаты
Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.