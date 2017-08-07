Минобороны Британии: Россия − крупнейшая угроза

Министр обороны Великобритании Майкл Фэллон заявил во время встречи с главой Пентагона Джеймсом Мэттисом, что провокационное поведение России, в том числе ее вооруженная агрессия в Восточной Европе − одна из главных современных опасностей наряду с ядерной угрозой КНДР и исламистским экстремизмом, передает Укринформ.

"Сегодня наши нации сталкиваются с волной разносторонних одновременных разнообразных глобальных угроз. От исламского экстремизма, российской государственной агрессии, спонсоров терроризма и ядерных испытаний Северной Кореи до вероломного распространения дезинформации и хакерских атак", − отметил Фэллон

В связи с этим он подчеркнул необходимость укрепить евроатлантическую безопасность, "а не просто увеличить расходы". По его словам, НАТО должна стать более гибкой для ответа на вызовы безопасности по всем направлениям.