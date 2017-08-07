Взрыв под Майорском: мужчина скончался от ран

Пресс-служба Национальной полиции в Донецкой области сообщила в Facebook, что мужчина, пострадавший при взрыве неизвестного устройства на дороге между поселками Зайцево и Майорск, скончался от ран.

Отмечается, что травмы 38-летнего жителя поселка Жованка оказались несовместимыми с жизнью.

Напомним, 36-летняя женщина и 38-летний мужчина из Жованки Бахмутского района Донецкой области подорвались на неизвестном взрывном устройстве на дороге между Зайцевым и Майорском.

Ранее в Луганске произошло два взрыва. По данным украинской стороны СЦКК, в результате этих терактов один человек погиб, шестеро ранены.

Источник: korrespondent.net