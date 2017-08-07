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08. 07. 2017

Взрыв под Майорском: мужчина скончался от ран

 
Пресс-служба Национальной полиции в Донецкой области сообщила в Facebook, что мужчина, пострадавший при взрыве неизвестного устройства на дороге между поселками Зайцево и Майорск, скончался от ран.
 
Отмечается, что травмы 38-летнего жителя поселка Жованка оказались несовместимыми с жизнью. 
 
 
Напомним,  36-летняя женщина и 38-летний мужчина из Жованки Бахмутского района Донецкой области подорвались на неизвестном взрывном устройстве на дороге между Зайцевым и Майорском.  
 
Ранее в Луганске произошло два взрыва. По данным украинской стороны СЦКК, в результате этих терактов один человек погиб, шестеро ранены. 

Источник: korrespondent.net
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