Россия и США договорились по Сирии – Госдеп

Представитель госдепа США сообщил журналистам, что достигнута договоренность с Россией по карте линии соприкосновения конфликтующих сторон на юго-западе Сирии.

Он отметил, что стороны должны будут предпринять дополнительные меры, чтобы укрепить перемирие, которые включают "дополнительное размещение наблюдателей в области".

Дипломат уточнил, что Соглашение по деэскалации ситуации на юго-западе Сирии между США, РФ и Иорданией основано на поиске возможности повлиять на каждую из сторон конфликта для прекращения насилия.

"Основа соглашения в том, чтобы каждая сторона, имеющая влияние на стороны конфликта, должна оказывать его как можно эффективнее. На оппозицию – США и Иордания, на режим (президента Сирии – ред.) Асада – Россия", − рассказал высокопоставленный чиновник.

В Госдепе подчеркнули, что Соглашение о перемирии на юго-западе Сирии не связано с процессом в Астане, где целью было снижение насилия по всей стране. В Астане провалились переговоры по зонам деэскалации в Сирии Напомним, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что российские и американские эксперты завершили работу по согласованию зоны деэскалации на юго-западе Сирии.

Ранее СМИ сообщили, что в Белом доме готовы согласиться на дальнейшее пребывание Башара Асада на посту президента Сирии.

Источник: korrespondent.net