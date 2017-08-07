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08. 07. 2017

Россия и США договорились по Сирии – Госдеп

 
Представитель госдепа США сообщил журналистам, что достигнута договоренность с Россией по карте линии соприкосновения конфликтующих сторон на юго-западе Сирии.
 
Он отметил, что стороны должны будут предпринять дополнительные меры, чтобы укрепить перемирие, которые включают "дополнительное размещение наблюдателей в области".
 
Дипломат уточнил, что Соглашение по деэскалации ситуации на юго-западе Сирии между США, РФ и Иорданией основано на поиске возможности повлиять на каждую из сторон конфликта для прекращения насилия.
 
"Основа соглашения в том, чтобы каждая сторона, имеющая влияние на стороны конфликта, должна оказывать его как можно эффективнее. На оппозицию – США и Иордания, на режим (президента Сирии – ред.) Асада – Россия", − рассказал высокопоставленный чиновник.
 
В Госдепе подчеркнули, что Соглашение о перемирии на юго-западе Сирии не связано с процессом в Астане, где целью было снижение насилия по всей стране.
 
В Астане провалились переговоры по зонам деэскалации в Сирии
 
Напомним, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что российские и американские эксперты завершили работу по согласованию зоны деэскалации на юго-западе Сирии.
 
Ранее СМИ сообщили, что в Белом доме готовы согласиться на дальнейшее пребывание Башара Асада на посту президента Сирии.

Источник: korrespondent.net
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