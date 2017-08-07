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08. 07. 2017

Полиция в Гамбурге объявила о начале операции против демонстрантов

 
Полиция Гамбурга предупредила в Facebook о начале активных действий против нарушителей порядка среди протестующих в Гамбурге.
 
Напомним, протесты в Гамбурге проходят с 6 июля. Демонстранты выступают против политики стран-участниц саммита, прежде всего, в сфере защиты климата и торговли.
 
"Держитесь на расстоянии от тех, кто применяет насилие. Мы начинаем действия против правонарушителей на улице Шультерблатт ", − говорится в заявлении полиции.
 
Правоохранители также призвали СМИ и частных лиц "не снимать тактические действия правоохранителей и не рассылать записи, чтобы не подвергать себя опасности". 
 
 
Как сообщает репортер Bild в Twitter, к месту событий прибывает все больше спецназа, обычная полиция больше не держит ситуацию под контролем. На видеозаписи, прилагаемой к сообщению, видно, как к месту операции подтягивается бронетехника и водометы.
 

Aktuell in benachbarten Straßen überall Wasserwerfer-Einsatz, schwarzer Block teilweise aus der Schanze geflohen! #G20HAM17 #G20Hamburg pic.twitter.com/PRRDT2ftLY

— Frank Schneider (@chefreporterNRW) 7 июля 2017 г.
 

Jetzt fahren weitere Wasserwerfer und Panzer in die Schanze! Durch Vorrücken aber jetzt in benachbarten Straßen Randale #G20HAM17 pic.twitter.com/ZX71athOkt

— Frank Schneider (@chefreporterNRW) 7 июля 2017 г.
 
Полиция Гамбурга заявила в Twitter о 83 задержанных и 19 арестованных за два дня. Число полицейских, получивших ранения в ходе столкновений, достигло 197 человек.
 

Anzahl der Festnahmen aktuell: 83
Anzahl der Ingewahrsamnahmen aktuell: 19#G20HAM17

— Polizei Hamburg (@PolizeiHamburg) 7 июля 2017 г.
 

Aktuell verzeichnen wir 197 verletzte Polizeibeamte.
Zu Verletzungen bei Störern / Unbeteiligten liegen keine Zahlen vor.#G20HAM17

— Polizei Hamburg (@PolizeiHamburg) 7 июля 2017 г.
 
Ранее сообщалось, что протестующие заблокировали выезд первой леди США Мелание Трамп, в результате чего она не смогла принять участие во встрече жен лидеров G20. 

Источник: korrespondent.net
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