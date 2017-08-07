Полиция в Гамбурге объявила о начале операции против демонстрантов

Полиция Гамбурга предупредила в Facebook о начале активных действий против нарушителей порядка среди протестующих в Гамбурге.

Напомним, протесты в Гамбурге проходят с 6 июля. Демонстранты выступают против политики стран-участниц саммита, прежде всего, в сфере защиты климата и торговли.

"Держитесь на расстоянии от тех, кто применяет насилие. Мы начинаем действия против правонарушителей на улице Шультерблатт ", − говорится в заявлении полиции.

Правоохранители также призвали СМИ и частных лиц "не снимать тактические действия правоохранителей и не рассылать записи, чтобы не подвергать себя опасности".

Как сообщает репортер Bild в Twitter, к месту событий прибывает все больше спецназа, обычная полиция больше не держит ситуацию под контролем. На видеозаписи, прилагаемой к сообщению, видно, как к месту операции подтягивается бронетехника и водометы.

Aktuell in benachbarten Straßen überall Wasserwerfer-Einsatz, schwarzer Block teilweise aus der Schanze geflohen! #G20HAM17 #G20Hamburg pic.twitter.com/PRRDT2ftLY — Frank Schneider (@chefreporterNRW) 7 июля 2017 г.

Jetzt fahren weitere Wasserwerfer und Panzer in die Schanze! Durch Vorrücken aber jetzt in benachbarten Straßen Randale #G20HAM17 pic.twitter.com/ZX71athOkt — Frank Schneider (@chefreporterNRW) 7 июля 2017 г.

Полиция Гамбурга заявила в Twitter о 83 задержанных и 19 арестованных за два дня. Число полицейских, получивших ранения в ходе столкновений, достигло 197 человек.

Anzahl der Festnahmen aktuell: 83

Anzahl der Ingewahrsamnahmen aktuell: 19#G20HAM17 — Polizei Hamburg (@PolizeiHamburg) 7 июля 2017 г.

Aktuell verzeichnen wir 197 verletzte Polizeibeamte.

Zu Verletzungen bei Störern / Unbeteiligten liegen keine Zahlen vor.#G20HAM17 — Polizei Hamburg (@PolizeiHamburg) 7 июля 2017 г.

Ранее сообщалось, что протестующие заблокировали выезд первой леди США Мелание Трамп, в результате чего она не смогла принять участие во встрече жен лидеров G20.

Источник: korrespondent.net