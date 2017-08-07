В ООН приняли конвенцию о запрете ядерного оружия

Участники конференции в ООН по выработке конвенции о полном запрете ядерного оружия согласовали текст итогового документа, передает DW.

За документ проголосовали 122 страны из 193 участниц. Против высказались Нидерланды, а Сингапур воздержался.

Отмечается, что ни одна из девяти стран, обладающих ядерным оружием: США, Россия, Великобритания, Китай, Франция, Индия, Пакистан, Северная Корея и Израиль, – не участвовала в переговорах по тексту договора и в голосовании. Такой же была позиция Германии и других стран – членов НАТО.

Представители при ООН США, Великобритании и Франции в совместном заявлении подчеркнули, что это соглашение "игнорирует реальность международной среды безопасности", а потому страны не намерены подписывать или ратифицировать договор.

Согласно тексту договора, государства-подписанты обязуются никогда не разрабатывать и не владеть ядерным оружием. Странам также запрещается передавать кому-то оружие или угрожать им.

В договоре указывается, что "большинство стран мира больше не рассматривают ядерное оружие как легитимный способ ведения войны". Соглашение обязывает оказывать помощь жертвам испытания и применения ядерного оружия.

Документ будет открыт для подписания до 20 сентября 2017 года и вступит в силу после того, как его ратифицируют не менее 50 стран.

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