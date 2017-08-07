Лидеры G20 усиливают противодействие терроризму

Страны G20 на саммите в Гамбурге приняли совместное заявление по противодействию терроризму.
"Мы подчеркиваем нашу решимость добиться того, чтобы финансирование терроризма стало полностью неприемлемо для международной финансовой системы.", − отмечается в документе.
Стороны вновь подтвердили намерение перекрыть все источники, методы и каналы финансирования терроризма и призывают добиваться быстрого и эффективного выполнения резолюций Совета Безопасности ООН и стандартов ФАТФ по всему миру.
"Мы призываем к наращиванию мер по борьбе с финансированием международных террористических организаций, прежде всего ИГИЛ, Аль-Каиды и аффилированных с ними лиц и организаций", − сказано в документе.
Страны "Большой двадцатки" намерены расширить сотрудничество своих пограничных служб и
уделять особое внимание безопасности в аэропортах. Кроме того, будет налаживаться работа с провайдерами для эффективной борьбы с терроризмом в интернете.
Напомним, в мае лидеры стран G7 договорились о новых мерах по борьбе с терроризмом.
Париж и Лондон вместе будут бороться с терроризмом
Источник: korrespondent.net