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08. 07. 2017

Лидеры G20 усиливают противодействие терроризму

 
Страны G20 на саммите в Гамбурге приняли совместное заявление по противодействию терроризму.
 
"Мы подчеркиваем нашу решимость добиться того, чтобы финансирование терроризма стало полностью неприемлемо для международной финансовой системы.", − отмечается в документе.
 
Стороны вновь подтвердили намерение перекрыть все источники, методы и каналы финансирования терроризма и призывают добиваться быстрого и эффективного выполнения резолюций Совета Безопасности ООН и стандартов ФАТФ по всему миру.
 
"Мы призываем к наращиванию мер по борьбе с финансированием международных террористических организаций, прежде всего ИГИЛ, Аль-Каиды и аффилированных с ними лиц и организаций", − сказано в документе.
 
Страны "Большой двадцатки" намерены расширить сотрудничество своих пограничных служб и 
уделять особое внимание безопасности в аэропортах. Кроме того, будет налаживаться работа с провайдерами для эффективной борьбы с терроризмом в интернете.
 
Напомним, в мае лидеры стран G7 договорились о новых мерах по борьбе с терроризмом.
 
Париж и Лондон вместе будут бороться с терроризмом

Источник: korrespondent.net
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