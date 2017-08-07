Лидеры G20 усиливают противодействие терроризму

"Мы подчеркиваем нашу решимость добиться того, чтобы финансирование терроризма стало полностью неприемлемо для международной финансовой системы.", − отмечается в документе.

Стороны вновь подтвердили намерение перекрыть все источники, методы и каналы финансирования терроризма и призывают добиваться быстрого и эффективного выполнения резолюций Совета Безопасности ООН и стандартов ФАТФ по всему миру.

"Мы призываем к наращиванию мер по борьбе с финансированием международных террористических организаций, прежде всего ИГИЛ, Аль-Каиды и аффилированных с ними лиц и организаций", − сказано в документе.

Страны "Большой двадцатки" намерены расширить сотрудничество своих пограничных служб и