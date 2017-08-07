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08. 07. 2017

В США предложили санкции против России из-за ракет

 
Глава комитета по иностранным делам палаты представителей сената США Эд Ройс внес законопроект о введении санкций против России за "нарушение" договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (РСМД), передает Reuters.
 
"Недавнее размещение (Россией − ред.) запрещенных ракет с ядерными боеголовками представляет серьезную угрозу для интересов США в области национальной безопасности", − заявил Ройс.
 
По информации агентства, законопроект сенатора представляет собой поправку к акту о национальной обороне.
 
Ройс предлагает ввести санкции в отношении отдельных лиц, которые помогают России разрабатывать основные системы вооружений, а также в отношении государств-спонсоров терроризма, которые покупают такое оружие.
 
Он считает, что Россия "в течение многих лет откровенно игнорирует обязательства в рамках Договора о РСМД".
 
"И это еще один пример российской агрессии, которая подрывает глобальную стабильность", − отметил сенатор.
 
Напомним, в октябре 2016 года Вашингтон обвинил Москву в нарушении договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и впервые за 16 лет потребовал созыва Специальной проверочной комиссии.
 
В США предложили выйти из заключенного с РФ договора по ракетам

Источник: korrespondent.net
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