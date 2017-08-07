В США предложили санкции против России из-за ракет

Глава комитета по иностранным делам палаты представителей сената США Эд Ройс внес законопроект о введении санкций против России за "нарушение" договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (РСМД), передает Reuters.

"Недавнее размещение (Россией − ред.) запрещенных ракет с ядерными боеголовками представляет серьезную угрозу для интересов США в области национальной безопасности", − заявил Ройс.

По информации агентства, законопроект сенатора представляет собой поправку к акту о национальной обороне.

Ройс предлагает ввести санкции в отношении отдельных лиц, которые помогают России разрабатывать основные системы вооружений, а также в отношении государств-спонсоров терроризма, которые покупают такое оружие.

Он считает, что Россия "в течение многих лет откровенно игнорирует обязательства в рамках Договора о РСМД".

"И это еще один пример российской агрессии, которая подрывает глобальную стабильность", − отметил сенатор.

Напомним, в октябре 2016 года Вашингтон обвинил Москву в нарушении договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и впервые за 16 лет потребовал созыва Специальной проверочной комиссии.