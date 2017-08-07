СМИ: Мать Онищенко получила политубежище в Испании

Народный депутат Александр Онищенко заявил изданию Страна.ua, что Испания предоставила политическое убежище его матери, Инессе Кадыровой.

Он утверждает, что имеет полный пакет документов о новом статусе матери.

Напомним, мать Онищенко подозревают в причастности к "газовой схеме". Она была объявлена в розыск в августе 2016 года.

В конце марта Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщила, что принимает меры для экстрадиции задержанной в Испании Кадыровой. Позже НАБУ направило в Генпрокуратуру пакет документов, необходимых для начала процедуры ее экстрадиции.

"Испания не только их отклонила, но предоставила убежище. А Интерпол снял мою мать с розыска", − уточнил нардеп.

Онищенко заявил, что получил статус политбеженца в ЕС

Источник: korrespondent.net