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08. 07. 2017

Путин, Меркель и Макрон обсудят ситуацию в Украине

 
Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что российский лидер Владимир Путин обсудит с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Ангелой Меркель ситуацию в Украине во время рабочего завтрака 8 июля в Гамбурге, передает РИА Новости.
 
Помимо этого, будут обсуждаться проблемы "Большой двадцатки" и актуальные вопросы международной повестки дня.
 
Он также подчеркнул, что Украина не входит в число специально приглашенных стран на саммит G20, поэтому президента Украины Петра Порошенко там не будет.
 
Напомним, во время телефонного разговора накануне саммита G20 Меркель заверила Порошенко, что во время встречи ничего о судьбе Украины без Украины решаться не будет.
 
Меркель и Трамп обсудили ситуацию в Украине
 
Ранее сообщалось, что во время первой встречи президента США Дональда Трампа и Путина, лидеры договорились создать канал по урегулированию ситуации на востоке Украины.
 

Источник: korrespondent.net
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