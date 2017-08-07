СМИ: США планируют испытать противоракетный комплекс

В США планируют проверить действие системы THAAD против баллистических ракет средней дальности в ближайшие дни, передает Reuters со ссылкой на американских чиновников.

По данным агентства, испытания станут первой проверкой действия системы THAAD против ракет данного типа. Ракеты-перехватчики планируется запустить с Аляски.

Отмечается, что у США также имеются перехватчики THAAD на Гуаме. Они предназначены для защиты от ракетного нападения со стороны КНДР.

Представитель комитета Пентагона по противоракетной обороне Крис Джонсон подтвердил, что испытания планируют провести "в начале июля". По его словам, размещенный на Аляске комплекс должен будет "обнаружить, отследить и поразить цель при помощи ракеты-перехватчика THAAD".THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) предназначена для высотного заатмосферного перехвата ракет, как утверждается, малого и среднего радиуса действия.

Напомним, в начале мая американские военные завершили развертывание противоракетного комплекса THAAD, отправка которого в Южную Корею вызвала протесты Китая, России и КНДР.

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