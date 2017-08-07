Итоги 7.07: Встреча Трамп-Путин, взрывы в Луганске

Трамп и Путин впервые встретились на саммите G20

В ходе саммита G20 в Гамбурге президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп впервые встретились. По информации российской стороны, переговоры длились бролее двух часов.

Путин сообщил, что обсудил с американским президентом ситуацию в Украине, Сирии, борьбу с терроризмом и киберпреступностью, а также кибербезопасность.

В Госдепе США охарактеризовали встречу как очень конструктивную и отметили, что между Путиным и Трампом сложилась "позитивная химия".

Президенты, в частности, договорились создать канал по урегулированию ситуации на Донбассе. Для этого в США назначили специального представителя Государственного департамента по Украине.

В Украине выросли цены

Государственная служба статистики Украины информировала, что в июне, по сравнению с предыдущим месяцем, цены на потребительском рынке выросли на 1,6%, а с начала года – на 7,9%. Отмечается, что по сравнению с июнем прошлого года цены выросли на 15,6%.

В ЛНР сообщили о двух взрывах в центре Луганска

В центре Луганска произошло два взрыва. В первом случае взорвалось самодельное взрывное устройство заложенное в урну , во втором − взрывное устройство сработало в автомобиле. По данным украинской стороны СЦКК, в результате этих терактов один человек погиб, шестеро ранены.

В ОБСЕ призвали Россию прекратить спонсирование терроризма в Украине

Парламентская ассамблея ОБСЕ в Минске приняла резолюцию о "Восстановлении суверенитета и территориальной целостности Украины". В документе осуждается временная оккупация Крыма и Севастополя Россией и гибридная агрессия России против Украины на Донбассе".

ОБСЕ призвало Россию прекратить спонсирование террористической деятельности в Украине "посредством притока боевиков, денежных средств и оружия".

В парламенте одобрили арест нардепа Розенблата

Комитет Верховной Рады по вопросам регламента и организации деятельности парламента признал достаточными и обоснованным представления ГПУ на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест нардепа Борислава Розенблата.

Национальное антикоррупционное бюро опубликовало видеорасследование нелегальной схемы добычи янтаря в причастности к которой подозревают нардепов Максима Полякова и Борислава Розенблата.

В Укргаздобыче проходили обыски

Сотрудники Генеральной прокуратуры совместно с представителями Службы безопасности провели обыски в помещениях регионального отделения ПАО Укргаздобыча. Согласно сообщению пресс-службы ГПУ, обыски проходили в рамках досудебного расследования в уголовном производстве относительно незаконного присвоения государственных средств в особо крупном размере.

В Генштабе завили, что Россия ежемесячно завозит оружие на Донбасс

Начальник Генштаба ВСУ Виктор Муженко заявил, что Россия поставляет на Донбасс 500 тысяч боеприпасов и пять тысяч тонн топлива ежемесячно, а также развертывает и поддерживает полноценные военные группировки.

Во время теракта в Египте погибли более 20 военных

В результате теракта на севере Египта погибли по меньшей мере 26 военных. По данным СМИ, автомобиль с террористом-смертником врезался в контрольно-пропускной пункт в районе Эль-Баррас города Рафах. После возникла перестрелка между египетскими военными и нападающими в масках.

Спецслужбы предотвратили провокацию у здания консульства Польши

Пресс-секретарь киевской полиции Оксана Блищик сообщила о задержании в центре Киева группы лиц, которые планировали устроить провокации под одним из дипломатических учреждений.

Позже в СБУ сообщили, что заказчиками провокаций возле здания консульства Польши в Киеве были спецслужбы Российской Федерации. Отмечается, что правоохранители задержали 29 человек, которые за денежное вознаграждение пытались совершить хулиганские действия.

В Китае выведена первая в мире генномодифицированная клонированная собака

Китайские ученые из компании Sinogene вывели первую в мире генномодифицированную клонированную собаку породы Бигль, которой дали кличку Лун Лун. Отмечается, что животное является первой клонированной собакой в мире, выведенной методом нокаута гена.

ВСУ испытали ракетный комплекс Корсар

На одном из военных полигонов Вооруженных сил Украины прошли испытания переносного ракетного комплекса Корсар производства украинского конструкторского бюро Луч.

Источник: korrespondent.net