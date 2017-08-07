Итоги 7.07: Встреча Трамп-Путин, взрывы в Луганске

В ходе саммита G20 в Гамбурге президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп впервые встретились. По информации российской стороны, переговоры длились бролее двух часов.
Путин сообщил, что обсудил с американским президентом ситуацию в Украине, Сирии, борьбу с терроризмом и киберпреступностью, а также кибербезопасность.
В Госдепе США охарактеризовали встречу как очень конструктивную и отметили, что между Путиным и Трампом сложилась "позитивная химия".
Президенты, в частности, договорились создать канал по урегулированию ситуации на Донбассе. Для этого в США назначили специального представителя Государственного департамента по Украине.
В Украине выросли цены
Государственная служба статистики Украины информировала, что в июне, по сравнению с предыдущим месяцем, цены на потребительском рынке выросли на 1,6%, а с начала года – на 7,9%. Отмечается, что по сравнению с июнем прошлого года цены выросли на 15,6%.
В ЛНР сообщили о двух взрывах в центре Луганска
В центре Луганска произошло два взрыва. В первом случае взорвалось самодельное взрывное устройство заложенное в урну , во втором − взрывное устройство сработало в автомобиле. По данным украинской стороны СЦКК, в результате этих терактов один человек погиб, шестеро ранены.
В ОБСЕ призвали Россию прекратить спонсирование терроризма в Украине
Парламентская ассамблея ОБСЕ в Минске приняла резолюцию о "Восстановлении суверенитета и территориальной целостности Украины". В документе осуждается временная оккупация Крыма и Севастополя Россией и гибридная агрессия России против Украины на Донбассе".
ОБСЕ призвало Россию прекратить спонсирование террористической деятельности в Украине "посредством притока боевиков, денежных средств и оружия".
В парламенте одобрили арест нардепа Розенблата
Комитет Верховной Рады по вопросам регламента и организации деятельности парламента признал достаточными и обоснованным представления ГПУ на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест нардепа Борислава Розенблата.
Национальное антикоррупционное бюро опубликовало видеорасследование нелегальной схемы добычи янтаря в причастности к которой подозревают нардепов Максима Полякова и Борислава Розенблата.
В Укргаздобыче проходили обыски
Сотрудники Генеральной прокуратуры совместно с представителями Службы безопасности провели обыски в помещениях регионального отделения ПАО Укргаздобыча. Согласно сообщению пресс-службы ГПУ, обыски проходили в рамках досудебного расследования в уголовном производстве относительно незаконного присвоения государственных средств в особо крупном размере.
В Генштабе завили, что Россия ежемесячно завозит оружие на Донбасс
Начальник Генштаба ВСУ Виктор Муженко заявил, что Россия поставляет на Донбасс 500 тысяч боеприпасов и пять тысяч тонн топлива ежемесячно, а также развертывает и поддерживает полноценные военные группировки.
Во время теракта в Египте погибли более 20 военных
В результате теракта на севере Египта погибли по меньшей мере 26 военных. По данным СМИ, автомобиль с террористом-смертником врезался в контрольно-пропускной пункт в районе Эль-Баррас города Рафах. После возникла перестрелка между египетскими военными и нападающими в масках.
Спецслужбы предотвратили провокацию у здания консульства Польши
Пресс-секретарь киевской полиции Оксана Блищик сообщила о задержании в центре Киева группы лиц, которые планировали устроить провокации под одним из дипломатических учреждений.
Позже в СБУ сообщили, что заказчиками провокаций возле здания консульства Польши в Киеве были спецслужбы Российской Федерации. Отмечается, что правоохранители задержали 29 человек, которые за денежное вознаграждение пытались совершить хулиганские действия.
В Китае выведена первая в мире генномодифицированная клонированная собака
Китайские ученые из компании Sinogene вывели первую в мире генномодифицированную клонированную собаку породы Бигль, которой дали кличку Лун Лун. Отмечается, что животное является первой клонированной собакой в мире, выведенной методом нокаута гена.
ВСУ испытали ракетный комплекс Корсар
На одном из военных полигонов Вооруженных сил Украины прошли испытания переносного ракетного комплекса Корсар производства украинского конструкторского бюро Луч.