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08. 07. 2017

В Гамбурге установили статую Трампа в виде плачущего младенца

 
В Гамбурге, где проходит саммит G20, активисты Greenpeace установили статую президента США Дональда Трампа в виде младенца, который разрывает экземпляр Парижского соглашения.
 
Активисты установили семиметровую скульптуру Трампа на понтоне на Эльбе, напротив здания филармонии, где прошел концерт для лидеров G20. Статуя плачущего младенца, на которого надеты подгузники, изготовлена из папье-маше.
 
Акцию устроили в знак протеста против выхода США из Парижского соглашения, направленного на защиту климата.
 
"Другие лидеры G20 не могут дождаться, когда Трамп вырастет", – прокомментировал акцию эксперт Greenpeace по проблемам климата Карстен Смид.
 
Напомним, Трамп объявил о выходе США из Парижского климатического соглашения 1 июня.
 
Он неоднократно публично называл глобальное потепление "мистификацией" и 28 марта подписал указ об энергетической независимости, которым отменил ряд решений администрации Барака Обамы по борьбе с глобальным потеплением.
 
Трамп: Первый день саммита G20 прошел отлично
 

Источник: korrespondent.net
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