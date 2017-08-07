Лента RSS
Подписаться на ленту
08 июля 2017, суббота, 09:55
+21°C
Завтра +19°C
+21°C
Завтра +19°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,97
  • € 2,25
08. 07. 2017

Сутки в АТО: 22 обстрела, 4 раненых

 
За прошедшие сутки сепаратисты 22 раза обстреляли позиции Вооруженных сил Украины, в том числе, семь раз захватчики применяли минометы различных калибров и один раз били из танковых орудий, сообщает пресс-центр штаба АТО.
 
В результате боевых действий двое украинских воинов получили ранения, еще двое - боевые травмы.
 
"Ситуация в районе проведения АТО остается напряженной. Российско-террористические бандформирования продолжают пренебрегать договоренностями о деэскалации конфликта на востоке Украины и не оставляют попыток дискредитировать Украинское войско, цинично провоцируя наших защитников на нарушение перемирия", - говорится в сообщении.
 
На Приморском направлении было зафиксировано больше всего вражеских вооруженных провокаций - 14.
 
 
В частности, из минометов незаконные вооруженные формирования обстреливали оборонительные укрепления украинских войск в районе Широкиного, Водяного и Новотроицкого.
Применяя стрелковое оружие, гранатометы, иногда вооружения БМП и зенитные установки, противник нарушал режим прекращения огня также вблизи Лебединского, Гнутового, Павлополя и Красногоровки.
 
На Донецком направлении за прошедшие сутки зафиксировано 3 вражеских обстрела.
 
Трижды в течении минувших суток под огонь противника из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия попадали военные в районе н.п. Донец.
 
Также из стрелкового оружия боевики обстреливали позиции сил АТО вблизи Станицы Луганской и Крымского.
 
В ДНР, в свою очередь, заявляют, что украинские военные за неделю 200 раз нарушали режим прекращения огня.
 
Напомним, что Украина впервые начала подготовку зенитно-ракетных подразделений к отражению серии массированных ударов противника с воздуха.

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Украина
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

- Ну, эта... Как называется та штука, где записаны все твои самые сокровенные мечты и желания?
- Уголовный кодекс?..

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Как вы относитесь к парадам в центре Минска?

Нужны ли парады в центре Минска?

  • Да, это дань памяти людям, которые отдали жизни за независимость Беларуси, и демонстрация мощи нашей армии врагам 184 (30,8%)
  • Нет, это лишь напрасная трата бюджетных денег и порча дорог 394 (65,9%)
  • Мне все равно 20 (3,3%)
Посмотреть результаты
Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.